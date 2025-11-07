Захарова зажадала пояснень через заяву Вучича про боєприпаси, у Сербії відповіли

Міністерства закордонних справ Росії та Сербії обмінялись коментарями щодо заяви сербського президента Александара Вучича про те, що він нібито не проти постачання сербських снарядів в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Речниця російського МЗС Марія Захарова на брифінгу у пʼятницю сказала, що Москва вимагає роз'яснення заяви Вучича.

"Сербія неодноразово запевняла Росію, що її боєприпаси не потраплять до рук України. Тому коментарі Вучича вимагають офіційного пояснення з Белграда", – сказала Захарова.

У відповідь державна секретарка сербського Міністерства закордонних справ Невена Йованович сказала, що Сербія не підтримує озброєння та військове спорядження країн, що перебувають у конфлікті в будь-якій точці світу.

Вона сказала, що Белград суворо дотримується міжнародних норм і правил ООН, а МЗС Сербії здивоване коментарем Захарової з цього питання.

"Ми наголошуємо, що Сербія є суверенною і незалежною державою, яка ухвалює рішення виключно відповідно до своїх національних інтересів. Від представників дружніх країн ми очікуємо поваги до цього факту", – додала Йованович.

На днях президент Сербії Александар Вучич запропонував Європі закуповувати боєприпаси у сербської оборонної промисловості, при цьому він не заперечує, щоб потім їх передали Україні.

Нагадаємо, у травні у Службі зовнішньої розвідки Росії скаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.

Влітку Москва повторила звинувачення, заявивши про "болючість цієї теми" для Росії та Сербії. Після цього Вучич заявив про призупинення експорту всіх боєприпасів.