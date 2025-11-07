Захарова потребовала объяснений из-за заявления Вучича о боеприпасах, в Сербии ответили

Министерства иностранных дел России и Сербии обменялись комментариями по поводу заявления сербского президента Александара Вучича о том, что он якобы не против поставок сербских снарядов в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на брифинге в пятницу сказала, что Москва требует разъяснения заявления Вучича.

"Сербия неоднократно уверяла Россию, что ее боеприпасы не попадут в руки Украины. Поэтому комментарии Вучича требуют официального объяснения из Белграда", – сказала Захарова.

В ответ государственный секретарь сербского Министерства иностранных дел Невена Йованович сказала, что Сербия не поддерживает вооружение и военное снаряжение стран, находящихся в конфликте в любой точке мира.

Она сказала, что Белград строго соблюдает международные нормы и правила ООН, а МИД Сербии удивлен комментарием Захаровой по этому вопросу.

"Мы подчеркиваем, что Сербия является суверенным и независимым государством, которое принимает решения исключительно в соответствии со своими национальными интересами. От представителей дружественных стран мы ожидаем уважения к этому факту", – добавила Йованович.

На днях президент Сербии Александар Вучич предложил Европе закупать боеприпасы у сербской оборонной промышленности, при этом он не возражает, чтобы затем их передали Украине.

Напомним, в мае в Службе внешней разведки России жаловались, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Киеву.

Летом Москва повторила обвинения, заявив о "болезненности этой темы" для России и Сербии. После этого Вучич заявил о приостановке экспорта всех боеприпасов.