Зеленський: Україна не дасть РФ продавати нафту в Угорщину

Президент Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом буде порушувати питання закупівлі російських енергоносіїв.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 7 листопада, пише "Європейська правда".

Зеленський висловив впевненість, що Орбан буде піднімати енергетичні питання під час візиту до Трампа.

За словами українського президента, угорський прем’єр буде "максимально" піднімати питання того, аби "не постраждала угорська нафтова залежність" від РФ.

Він наголосив, що Україна не може дати можливості РФ заробляти на російській енергетиці.

"Ми не дамо росіянами продавати туди (в Угорщину. – Ред.) нафту. Питання часу. Питання наших позицій", – наголосив Зеленський.

Нещодавно ЗМІ писали, що Орбан спробує добитися винятку для Угорщини із санкцій США проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.

Також Орбан збирається переконувати Трампа зустрітись з очільником Кремля.