Зеленский: Украина не позволит РФ продавать нефть в Венгрию

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом будет поднимать вопрос закупки российских энергоносителей.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 7 ноября, пишет "Европейская правда".

Зеленский выразил уверенность, что Орбан будет поднимать энергетические вопросы во время визита к Трампу.

По словам украинского президента, венгерский премьер будет "максимально" поднимать вопрос о том, чтобы "не пострадала венгерская нефтяная зависимость" от РФ.

Он подчеркнул, что Украина не может дать возможности РФ зарабатывать на российской энергетике.

"Мы не дадим россиянам продавать туда (в Венгрию. – Ред.) нефть. Вопрос времени. Вопрос наших позиций", – подчеркнул Зеленский.

Недавно СМИ писали, что Орбан попытается добиться исключения для Венгрии из санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.

Также Орбан собирается убеждать Трампа встретиться с главой Кремля.