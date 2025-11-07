Сійярто: Угорщина підпише з США угоду про співпрацю в ядерній енергетиці

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підпише угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики зі Сполученими Штатами.

Його слова наводить Reuters, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що угода передбачатиме закупівлю американського ядерного палива та технології США для зберігання відпрацьованого палива на атомній електростанції російського виробництва.

"Ми підпишемо важливу міжурядову угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики з моїм колегою, міністром закордонних справ Марко Рубіо", – сказав Сійярто.

Він зазначив, що Угорщина закуповуватиме американське ядерне паливо для російської АЕС у місті Пакш, щоб задовольнити свої зростаючі енергетичні потреби.

Як зазначається, російська компанія "Росатом" наразі будує два нових реактори в Паші.

"Окрім збереження існуючих відносин з постачальниками, вперше в історії енергетики Угорщини ми також будемо закуповувати американське ядерне паливо", – додав глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, 7 листопада прем’єр Угорщини Віктор Орбан має зустрітися з Дональдом Трампом.

Як очікують, Орбан спробує добитися винятку для Угорщини із санкцій США проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.

Також Орбан збирається переконувати Трампа зустрітись з очільником Кремля.

А єдиний в Угорщині оператор НПЗ заявив, що готовий заміщувати російську нафту у своєму ланцюжку постачання.