Сьиярто: Венгрия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна подпишет соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики с Соединенными Штатами.

Его слова приводит Reuters, пишет "Европейская правда".

Сьянтяро заявил, что соглашение будет предусматривать закупку американского ядерного топлива и технологии США для хранения отработанного топлива на атомной электростанции российского производства.

"Мы подпишем важное межправительственное соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики с моим коллегой, министром иностранных дел Марко Рубио", – сказал Сийярто.

Он отметил, что Венгрия будет закупать американское ядерное топливо для российской АЭС в городе Пакш, чтобы удовлетворить свои растущие энергетические потребности.

Как отмечается, российская компания "Росатом" в настоящее время строит два новых реактора в Паше.

"Помимо сохранения существующих отношений с поставщиками, впервые в истории энергетики Венгрии мы также будем закупать американское ядерное топливо", – добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, 7 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан должен встретиться с Дональдом Трампом.

Как ожидают, Орбан попытается добиться исключения для Венгрии из санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.

Также Орбан собирается убеждать Трампа встретиться с главой Кремля.

А единственный в Венгрии оператор НПЗ заявил, что готов замещать российскую нефть в своей цепочке поставок.