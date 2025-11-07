В Британии призывают брата короля сотрудничать с США по делу Эпштейна

В Великобритании призывают брата короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора сотрудничать с комиссией Конгресса США, которая расследует дело о сети сексуальной торговли людьми, организованной осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

16 демократов из Комитета по надзору Палаты представителей написали письмо Маунтбеттену-Виндзору, которого король в конце прошлого месяца лишил титула "принца" из-за его связей с Эпштейном, с просьбой о официальном интервью.

"Хорошо задокументированные обвинения против вас, а также ваша давняя дружба с Эпштейном, указывают на то, что вы можете обладать информацией о его деятельности, которая имеет отношение к нашему расследованию", – говорится в их письме.

Министр жилищного хозяйства Великобритании Стив Рид предложил экс-принцу сотрудничать с законодателями.

"Я думаю, что если кто-то обладает информацией, которая может помочь в расследовании, он должен это сделать. Но этот вопрос решать ему, как частному лицу", – отметил он.

Отметим, Маунтбеттен-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Также по просьбе короля британское правительство работает над лишением Маунтбеттена-Виндзора последнего почетного воинского звания.

В четверг, 6 ноября, с помощью официального документа, заверенного королевской печатью, король Чарльз III официально лишил своего брата титула принца.