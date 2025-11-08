Рютте попередив Путіна про ядерні можливості НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче, аби в майбутньому Альянс активніше підкреслював власні ядерні можливості для стримування суперників, зокрема Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Welt am Sonntag.

На думку Рютте, країнам НАТО важливо більше говорити з громадськістю про ядерне стримування, "щоб вони розуміли, як це сприяє нашій загальній безпеці".

"Коли Росія використовує небезпечну і безкомпромісну ядерну риторику, наші народи повинні знати, що немає причин для паніки, оскільки НАТО має потужний фактор ядерного стримування для збереження миру", – додав він.

Генсек назвав ядерне стримування НАТО "найвищою гарантією нашої безпеки", додавши, що воно повинно залишатись надійним, безпечним і ефективним.

"І Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти і ніколи не можна вести", – додав Рютте.

Минулого року генеральний секретар Альянсу закликав ігнорувати ядерні погрози Кремля в контексті допомоги Україні, пояснивши, що не бачить ознак можливого застосування ядерної зброї.

У жовтні НАТО провів щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon.