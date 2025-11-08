Рютте предупредил Путина о ядерных возможностях НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы в будущем Альянс более активно подчеркивал свои ядерные возможности для сдерживания соперников, в частности России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.

По мнению Рютте, странам НАТО важно больше говорить с общественностью о ядерном сдерживании, "чтобы они понимали, как это способствует нашей общей безопасности".

"Когда Россия использует опасную и бескомпромиссную ядерную риторику, наши народы должны знать, что нет причин для паники, поскольку НАТО имеет мощный фактор ядерного сдерживания для сохранения мира", – добавил он.

Генсек назвал ядерное сдерживание НАТО "высшей гарантией нашей безопасности", добавив, что оно должно оставаться надежным, безопасным и эффективным.

"И Путин должен знать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести", – добавил Рютте.

В прошлом году генеральный секретарь Альянса призвал игнорировать ядерные угрозы Кремля в контексте помощи Украине, пояснив, что не видит признаков возможного применения ядерного оружия.

В октябре НАТО провело ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.