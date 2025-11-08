Качка вважає, що Орбан вже мав би побачити помилковість "умиротворення" Путіна

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка припускає, що позиція у питанні російсько-української війни – головний фактор, чому угорський прем'єр Віктор Орбан блокує вступ України до ЄС, хоча вже мав би побачити, що спроби умиротворення РФ не працюють.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час форуму Re:Open Zakarpattia.

Качка зазначив, що причина блокування Будапештом руху України до ЄС – не питання захисту угорської меншини, а політична позиція прем’єра Віктора Орбана, і "ставлення до війни – власне ключ".

Він зауважив, що якщо Україна і основні партнери виступають за принцип примусу Росії до миру санкційним тиском та, паралельно, посилення України для можливості захиститися у майбутньому, то угорський прем’єр просуває політику умиротворення агресора і поступок Москві.

"І ми бачимо, що це не спрацьовує, навіть з його перспективи не спрацьовує – тому що очевидно очевидно, що така політика не знаходить відгуку в Москві", – констатував віцепрем’єр, вочевидь маючи на увазі спроби діалогу з правителем РФ президента США Дональда Трампа.

"Москва хоче бути далі агресивною і бути агресивною не лише до України, а до всього Європейського Союзу", – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування Угорщиною вступу України до ЄС виглядає як підтримка Путіна.

Орбан у відповідь обурився "невдячності" Зеленського за допомогу з боку Угорщини.

За підсумками його зустрічі з Трампом у Вашингтоні США на рік звільнили Угорщину від усіх санкцій проти російської нафти та газу.

