Качка считает, что Орбан уже должен был бы увидеть ошибочность "умиротворения" Путина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка предполагает, что позиция в вопросе российско-украинской войны – главный фактор, почему венгерский премьер Виктор Орбан блокирует вступление Украины в ЕС, хотя уже должен был бы увидеть, что попытки умиротворения РФ не работают.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время форума Re:Open Zakarpattia.

Качка отметил, что причина блокирования Будапештом движения Украины в ЕС – не вопрос защиты венгерского меньшинства, а политическая позиция премьера Виктора Орбана, и "отношение к войне – собственно ключ".

Он отметил, что если Украина и основные партнеры выступают за принцип принуждения России к миру санкционным давлением и, параллельно, усиление Украины для возможности защититься в будущем, то венгерский премьер продвигает политику умиротворения агрессора и уступок Москве.

"И мы видим, что это не срабатывает, даже с его перспективы не срабатывает – потому что очевидно очевидно, что такая политика не находит отклика в Москве", – констатировал вице-премьер, очевидно имея в виду попытки диалога с правителем РФ президента США Дональда Трампа.

"Москва хочет быть дальше агрессивной и быть агрессивной не только к Украине, а ко всему Европейскому Союзу", – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС выглядит как поддержка Путина.

Орбан в ответ возмутился "неблагодарности" Зеленского за помощь со стороны Венгрии.

По итогам его встречи с Трампом в Вашингтоне США на год освободили Венгрию от всех санкций против российской нефти и газа.

