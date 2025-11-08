Молдова починає денонсацію угоди СНД про безвізові поїздки

Новину виправлено після уточнюючих коментарів Міністерства закордонних справ Молдови стосовно наслідків цього рішення для поїздок громадян РФ.



Уряд Молдови готує кроки для денонсації угоди, що уможливлювала безвізові поїздки для громадян СНД, наслідком чого може стати запровадження візового режиму для громадян двох держав СНД – але не Росії.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Молдови підготувало проєкт щодо денонсації угоди про безвізові поїздки громадян країн СНД по території країн-учасниць, укладеної в 1992 році у Бішкеку.

Доповнено: в МЗС Молдови уточнили, що наслідки скасування угоди не торкнуться громадян Росії – оскільки з РФ Молдова має окрему двосторонню угоду, що залишається чинною. Поправки торкнуться лише Таджикистану і Киргизстану, з якими таких двосторонніх угод немає.

Уряд має розглянути проєкт 12 листопада. У разі схвалення його винесуть на розгляд парламенту.

Того ж дня розглянуть розірвання ще кількох угод у межах СНД – про співпрацю у сферії хімії та нафтохімії від 1994 року, про співпрацю у сфері використання скрапленого природного газу від 1995 року, про співпрацю у сфері екології та захисту довкілля від 1992 року та деяких інших.

На тлі російського повномасштабної війни Росії проти України Молдова почала поступовий вихід з СНД і за попередні роки денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

Спікер парламенту Молдови заявив, що членство в СНД несумісне з євроінтеграцією країни.