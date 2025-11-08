Молдова начинает денонсацию соглашения СНГ о безвизовых поездках

Новость исправлена после уточняющих комментариев Министерства иностранных дел Молдовы относительно последствий этого решения для поездок граждан РФ.

Правительство Молдовы готовит шаги для денонсации соглашения, которое делало возможными безвизовые поездки для граждан СНГ, следствием чего может стать введение визового режима для граждан двух государств СНГ – но не России.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Молдовы подготовило проект о денонсации соглашения о безвизовых поездках граждан стран СНГ по территории стран-участниц, заключенного в 1992 году в Бишкеке.

Дополнено: в МИД Молдовы уточнили, что последствия отмены соглашения не коснутся граждан России – поскольку с РФ Молдова имеет отдельное двустороннее соглашение, которое остается в силе. Поправки коснутся только Таджикистана и Кыргызстана, с которыми таких двусторонних соглашений нет.

Правительство должно рассмотреть проект 12 ноября. В случае одобрения его вынесут на рассмотрение парламента.

В тот же день рассмотрят расторжение еще нескольких соглашений в рамках СНГ – о сотрудничестве в сфере химии и нефтехимии от 1994 года, о сотрудничестве в сфере использования сжиженного природного газа от 1995 года, о сотрудничестве в сфере экологии и защиты окружающей среды от 1992 года и некоторых других.

На фоне полномасштабной войны России против Украины Молдова начала постепенный выход из СНГ и за предыдущие годы денонсировала десятки соглашений, подписанных в рамках организации.

Спикер парламента Молдовы заявил, что членство в СНГ несовместимо с евроинтеграцией страны.