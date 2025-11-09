СМИ: шатдаун в США задержал экспорт оружия на более чем $5 млрд для НАТО и Украины

Из-за длительного шатдауна в США отложили экспорт американского оружия на сумму более $5 млрд, предназначенного для поддержки союзников по НАТО и Украины.

Об этом стало известно Axios, пишет "Европейская правда".

Один из чиновников Государственного департамента США, который говорил на условиях анонимности, заявил, что шатдаун наносит ущерб как союзникам и партнерам США, так и американской промышленности, которая "поставляет многие из этих критически важных средств за границу".

По словам чиновников, шатдаун повлиял на поставки оружия, в частности ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS, для таких союзников, как Дания, Хорватия и Польша.

Как отмечается, конечный пункт назначения экспорта не является четким, но оружие, проданное союзникам по НАТО, часто передается для помощи Украине.

По словам чиновника, среди незавершенных транзакций есть как продажа оружия непосредственно от правительства США союзникам по НАТО, так и лицензирование частных американских оборонных компаний на экспорт оружия.

Обычно процесс таких продаж прост и не вызывает споров. Закон о контроле за экспортом оружия требует от Конгресса пересматривать предложения по продаже оружия.

В результате шатдауна многие сотрудники Государственного департамента, чья работа заключается в информировании сотрудников комитета Конгресса – и обеспечении завершения процесса – были отправлены в отпуск, что привело к замедлению работы.

Чиновник утверждает, что в прошлом месяце Бюро по политико-военным вопросам Государственного департамента имело примерно четверть от обычного штата сотрудников для поддержки продажи оружия.

В среду, 5 ноября, вынужденная пауза в работе федерального правительства США из-за несогласованного дополнительного бюджета стала самой длинной в истории, побив 35-дневный рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа.

За несколько часов до того, как был побит рекорд шатдауна, администрация Трампа забила тревогу по поводу хаоса в аэропортах по всей стране, если кризис затянется на шестую неделю, а углубляющийся дефицит персонала приведет к закрытию аэропортов и участков воздушного пространства.

СМИ писали, что американские солдаты в Германии могут не получить зарплату за ноябрь из-за шатдауна, который уже стал самым длительным в истории США.

А в Италии местные работники на нескольких американских военных базах не получили зарплаты из-за прекращения работы правительства США, поэтому Рим объявил о переговорах с Вашингтоном по этому вопросу.