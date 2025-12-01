Аэропорт Вильнюса всю ночь не работал из-за "гибридных" метеозондов из Беларуси

Аэропорт литовского Вильнюса работает в штатном режиме после закрытия воздушного пространства на 11 часов.

Об этом аэропорт сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 30 ноября, в 18:09 над аэропортом Вильнюса были введены временные ограничения воздушного пространства.

По предварительной информации, на решение о введении ограничений повлияли навигационные сигналы, характерные для воздушных шаров, двигавшихся в направлении аэропорта Вильнюса.

Несмотря на то, что сначала ожидалось, что ограничения воздушного пространства будут отменены в 21:00 того же дня, их отменили 1 декабря в 05:00 утра.

В настоящее время все операции в аэропорту Вильнюса функционируют в обычном режиме.

Литва обвиняет Беларусь в том, что она прибегла к новой форме гибридной атаки, позволяя метеозондам с контрабандой нарушать воздушное пространство Литвы.

В октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко назвал закрытие границы "безумной аферой", обвинив Запад в ведении гибридной войны против Беларуси и России.

Министры иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести дополнительные санкции против Минска из-за полетов воздушных шаров с контрабандой.