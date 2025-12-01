"Грузинская мечта" говорит, что подаст в международные суды иск на BBC

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила, что начинает правовой спор против BBC после того, как британская компания общественного телерадиовещания заявила, что власти Грузии могли использовать химическое оружие времен Первой мировой войны для подавления антиправительственных протестов в прошлом году.

Об этом говорится в заявлении партии, передает грузинский телеканал T1, пишет "Европейская правда".

В партии резко раскритиковали расследование BBC, указывающее на то, что грузинские силовики могли применять для разгона протестов вещество, которое французские военные назвали "камит". Его Франция применила против Германии во время Первой мировой войны.

"Мы приняли решение начать правовой спор против BBC и других лживых СМИ в международных судах", – говорится в заявлении партии.

Партия заявила, что использует "все возможные юридические средства, чтобы так называемые СМИ, которые распространяют ложь, понесли ответственность за распространение грязных, ложных обвинений".

В конце ноября в Тбилиси проходила большая демонстрация, посвященная годовщине антизападного разворота власти и начала массовых протестов.

Напомним, Евросоюз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинские власти. В Тбилиси заявили, что такое решение станет "стратегической ошибкой".

