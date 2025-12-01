Укр Рус Eng

Сибіга розповів про зустріч з главою МЗС Франції в Парижі

Новини — Понеділок, 1 грудня 2025, 13:11 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в рамках візиту президента Зеленського до Франції провів зустріч з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х в понеділок, пише "Європейська правда".

Сибіга повідомив про "змістовну та важливу" дискусію з міністром, що була присвячена мирним зусиллям, "коаліції рішучих" та українсько-французькій співпраці в галузі оборони.

"Ми скоординували кроки в європейських справах, включаючи ефективне використання механізму SAFE для розробки спільних проєктів з Україною, подальший внесок в ініціативу НАТО PURL та рішення про повне використання заморожених російських активів для підтримки України", – написав Сибіга.

Він подякував Франції за її підтримку та лідерство і висловив сподівання на успішність візиту Зеленського.

Раніше у понеділок президент Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Візит Зеленського відбувається лише через два тижні після попереднього, коли підписали домовленість, що передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України. 

