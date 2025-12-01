Укр Рус Eng

Сибига рассказал о встрече с главой МИД Франции в Париже

Новости — Понедельник, 1 декабря 2025, 13:11 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в рамках визита президента Зеленского во Францию провел встречу с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х в понедельник, пишет "Европейская правда".

Сибига сообщил о "содержательной и важной" дискуссии с министром, которая была посвящена мирным усилиям, "коалиции решительных" и украинско-французскому сотрудничеству в области обороны.

"Мы скоординировали шаги в европейских делах, включая эффективное использование механизма SAFE для разработки совместных проектов с Украиной, дальнейший вклад в инициативу НАТО PURL и решение о полном использовании замороженных российских активов для поддержки Украины", – написал Сибига.

Он поблагодарил Францию за ее поддержку и лидерство и выразил надежду на успешность визита Зеленского.

Ранее в понедельник президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Визит Зеленского происходит всего через две недели после предыдущего, когда подписали договоренность, предусматривающую покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.

