Во французских Альпах заменили пешеходный мост на высоте 3800 метров

Новости — Понедельник, 1 декабря 2025, 16:41 — Кристина Бондарева

Во Франции на вершине Эгюий дю Миди в массиве Монблан работники заменили пешеходный мост, расположенный на высоте 3800 метров.

Об этом сообщает France 24, пишет "Европейская правда".

По сообщению, восемь опытных рабочих заменили 70-летний пешеходный мост. 16-метровая стальная конструкция, доставленная вертолетом, весит более двух тонн и была установлена при температуре около -20°C и ветре со скоростью 20 км/ч.

 
 

Операция, которая требовала четырех месяцев подготовки, заняла всего один час.

Новый мост рассчитан на ветер скоростью до 254 км/ч.

Напомним, в сентябре важный тоннель под Монбланом, соединяющий Францию с Италией, закрыли на четыре месяца.

Перекрытие тоннеля для ремонта части маршрута осуществляли и в 2024 году.

