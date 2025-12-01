Умєров після розмови з Зеленським розповів про результат перемовин у Флориді

Секретар РНБО Рустем Умєров за підсумком розмови з президентом Володимиром Зеленським та перемовин у Флориді повідомив, що окремі питання у рамках мирного врегулювання потребують подальшого доопрацювання.

Про це Умєров написав у Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Умєров зазначив, що мав телефонну розмову з президентом України за підсумками роботи української делегації у Флориді.

"За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання", – повідомив секретар РНБО.

Він подякував американській стороні за конструктив і партнерський підхід та зазначив про домовленість підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу.

"Готуємо повну доповідь і найближчим часом представимо її президенту особисто під час зустрічі в Європі, куди разом із переговорною групою вже вирушаємо", – написав Умєров.

Раніше у понеділок Володимир Зеленський повідомив, що спільно з лідерами Франції і Британії провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Розмова з Віткоффом відбулась напередодні його зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним, яка запланована на вівторок, 2 грудня.