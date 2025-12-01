Умеров после разговора с Зеленским рассказал о результате переговоров во Флориде

Секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам разговора с президентом Владимиром Зеленским и переговоров во Флориде сообщил, что отдельные вопросы в рамках мирного урегулирования требуют дальнейшей доработки.

Об этом Умеров написал в Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Умеров отметил, что провел телефонный разговор с президентом Украины по итогам работы украинской делегации во Флориде.

"За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки", – сообщил секретарь СНБО.

Он поблагодарил американскую сторону за конструктивный и партнерский подход и отметил договоренность поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса.

"Готовим полный доклад и в ближайшее время представим его президенту лично во время встречи в Европе, куда вместе с переговорной группой уже отправляемся", – написал Умеров.

Ранее в понедельник Владимир Зеленский сообщил, что совместно с лидерами Франции и Великобритании провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО и главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым.

Разговор с Уиткоффом состоялся накануне его встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на вторник, 2 декабря.