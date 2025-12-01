Туск: не все в Вашингтоне хотят присутствия Польши за столом переговоров о мире

Глава правительства Польши Дональд Туск ответил на упрек о том, что Польша не всегда достаточно вовлечена в ключевые дискуссии о мире в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине у Туска спросили о роли Польши в переговорах по Украине, а также о том, что Польша не всегда достаточно вовлечена своими западными партнерами в ключевые дискуссии.

В ответ Туск рассказал о своих тесных отношениях с другими лидерами ЕС и о постоянных консультациях с партнерами. Затем он сделал намек на неназванных лидеров в Вашингтоне.

"Я не хочу здесь разжигать лишние эмоции, но скажем так, что не все в Вашингтоне и, конечно, никто в Москве не хочет, чтобы Польша присутствовала всегда и везде. Я воспринимаю это как комплимент себе и как комплимент Польше. И на этом я остановлюсь, чтобы не сказать слишком много", – заявил Туск.

Ранее Туск заявил, что Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе.

Также Туск выражал удивление положениями с упоминанием его страны в "мирном плане" США из 28 пунктов, в подготовке которого Варшава не принимала участия.