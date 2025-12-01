Глава ЕК обещает новые санкции против Беларуси из-за гибридных действий против Литвы

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой в понедельник анонсировала подготовку новых санкций против Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на X.

После разговора с Науседой фон дер Ляйен сказала, что ситуация на границе с Беларусью ухудшается, причем количество вторжений контрабандных воздушных шаров в воздушное пространство Литвы растет".

"Такие гибридные атаки режима Лукашенко абсолютно неприемлемы. Мы и дальше полностью солидарны с Литвой. Готовим дальнейшие меры в рамках нашего режима санкций", – добавила она.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне систематических нарушений воздушного пространства страны белорусскими метеозондами с контрабандой заявил, что жесткие санкции – необходимый ответ на такие действия.

Эти его комментарии прозвучали на фоне того, как в воскресенье, 30 ноября, в 18:09 над аэропортом Вильнюса были введены временные ограничения воздушного пространства – его открыли через 11 часов.

В октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.