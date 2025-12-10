FT: ЕС спешит принять специальный закон о бессрочной блокировке российских активов

Страны ЕС намерены в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов на 210 млрд евро, чтобы не допустить вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана на ближайшем саммите ЕС.

Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам официальных лиц, знакомых с этими планами, поспешные усилия по принятию законодательства, предусматривающего использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето на продление санкций, направлены на то, чтобы защитить влияние Брюсселя в мирных переговорах по войне в Украине, которые ведет США.

Дипломаты, занимающиеся этим законодательством, видят преимущество в том, чтобы в ближайшие дни быстро отделить спорный вопрос о замораживании активов от дискуссии о предоставлении Киеву займа с использованием российских активов.

При этом в публикации отмечается, что Венгрия и другие страны ЕС, вероятно, будут недовольны подобным решением.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила использовать 210 млрд евро иностранных активов России для финансирования кредита Киеву, первоначально на сумму 90 млрд евро, который будет выплачен в течение следующих двух лет.

Для того чтобы схема кредитования заработала, активы должны быть заморожены на неопределенный срок, а не на шестимесячные периоды, которые могут быть продлены только при единодушном согласии всех 27 стран ЕС.

Венгрия выступает против любой дальнейшей помощи Киеву и регулярно угрожает наложить вето на продление санкций.

Чиновники ЕС опасаются, что Орбан выполнит свою угрозу, если администрация Дональда Трампа решит в одностороннем порядке отменить американские санкции против России.

Чтобы обойти риск снятия санкций, Еврокомиссия предложила использовать чрезвычайные полномочия, которые используются для борьбы с экономическими кризисами, чтобы наложить санкции на активы на неопределенный срок. Принятое в соответствии со статьей 122 договоров ЕС, оно может быть одобрено большинством стран ЕС, что позволит обойти потенциальные вето.

Ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине на саммите 18-19 декабря.

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит замороженные средства РФ.

Семь государств написали письмо руководству ЕС по поводу "репарационного займа" Украине. Главным противником остается правительство Бельгии. Недавно президент ЕК встретилась с премьером Бельгии и немецким канцлером Фридрихом Мерцем для обсуждения росактивов.

Отметим также, что альтернативу "репарационному займу" заблокировала Венгрия.