Трамп заявив про успішне проходження когнітивного тесту і звинуватив ЗМІ у наклепі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що нещодавно втретє пройшов когнітивний тест, а також наголосив, що склав його "з відзнакою".

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Трамп акцентував, що крім низки "довгих, ретельних і дуже нудних медичних оглядів" він "тричі за останній час" складав когнітивний іспит.

"Я успішно пройшов усі три тести перед великою кількістю лікарів і експертів, більшість з яких я не знаю. Мені сказали, що мало хто зміг успішно пройти цей тест, і, насправді, більшість людей показують дуже погані результати, тому багато інших президентів вирішили взагалі не проходити його", – заявив американський президент.

Він сказав, що оприлюднив результати після того, як, за його словами, в газеті New York Times з'явилися неточні повідомлення, в яких зазначалося, що його публічний графік був більш обмеженим, ніж під час його першого терміну, і наводилися приклади, коли він під час зустрічей надовго заплющував очі.

"Я насправді вважаю, що це підбурювання, а може, навіть зрада, коли The New York Times та інші видання постійно публікують фальшиві повідомлення з метою наклепу та приниження", – сказав Трамп.

Також нещодавно Трамп заявив, що оприлюднить результати своєї магнітно-резонансної томографії (МРТ), проведеної в жовтні.

Ця заява пролунала після того, як американський лідер зіштовхнувся з пильною увагою до свого здоров'я, і провідні демократи закликали його оприлюднити результати МРТ.

На чолі цієї кампанії стоїть губернатор Міннесоти Тім Волц, якого колишня кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс хотіла бачити віцепрезидентом, та з яким Трамп обмінювався гострими репліками протягом останніх місяців.

Наприкінці листопада Трамп накинувся з критикою на видання The New York Times, яке 25 листопада опублікувало матеріал про старіння глави Білого дому і стан його здоров'я.

У вересні Трамп спростував чутки в соціальних мережах про своє здоров'я, включно із неправдивими повідомленнями про його смерть.

Трамп проходив комплексний медичний огляд у квітні, після чого його лікар написав довідку, в якій зазначив, що президент США має "відмінне здоров'я".