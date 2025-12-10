Трамп заявил об успешном прохождении когнитивного теста и обвинил СМИ в клевете

Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно в третий раз прошел когнитивный тест, а также подчеркнул, что сдал его "с отличием".

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Трамп подчеркнул, что кроме ряда "длинных, тщательных и очень скучных медицинских осмотров" он "трижды за последнее время" сдавал когнитивный экзамен.

"Я успешно прошел все три теста перед большим количеством врачей и экспертов, большинство из которых я не знаю. Мне сказали, что мало кто смог успешно пройти этот тест, и, на самом деле, большинство людей показывают очень плохие результаты, поэтому многие другие президенты решили вообще не проходить его", – заявил американский президент.

Он сказал, что обнародовал результаты после того, как, по его словам, в газете New York Times появились неточные сообщения, в которых отмечалось, что его публичный график был более ограниченным, чем во время его первого срока, и приводились примеры, когда он во время встреч надолго закрывал глаза.

"Я на самом деле считаю, что это подстрекательство, а может, даже предательство, когда The New York Times и другие издания постоянно публикуют ложные сообщения с целью клеветы и унижения", – сказал Трамп.

Также недавно Трамп заявил, что обнародует результаты своей магнитно-резонансной томографии (МРТ), проведенной в октябре.

Это заявление прозвучало после того, как американский лидер столкнулся с пристальным вниманием к своему здоровью, и ведущие демократы призвали его обнародовать результаты МРТ.

Во главе этой кампании стоит губернатор Миннесоты Тим Волц, которого бывшая кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хотела видеть вицепрезидентом, и с которым Трамп обменивался острыми репликами в течение последних месяцев.

В конце ноября Трамп набросился с критикой на издание The New York Times, которое 25 ноября опубликовало материал о старении главы Белого дома и состоянии его здоровья.

В сентябре Трамп опроверг слухи в социальных сетях о своем здоровье, включая ложные сообщения о его смерти.

Трамп прошел комплексное медицинское обследование в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что президент США имеет "отличное здоровье".