CNN: в Европе боятся, что Трамп обвинит их и Украину в провале его "мирных" усилий

Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может настолько потерять терпение из-за отсутствия прогресса в урегулировании между Украиной и РФ, что вообще может отказаться от этих усилий, обвинив в провале Украину и Европу.

Об этом говорится в публикации CNN, сообщает "Европейская правда".

При этом один неназванный американский чиновник согласился с предположениями о том, что Трамп может возложить ответственность на Европу и Украину за невозможность заключить "мирное" соглашение.

"Это становится для него (Трампа. – Ред.) все большим политическим бременем, как бесконечная война", – сказал собеседник телеканала.

Напомним, Трамп в контексте его попыток урегулировать войну между РФ и Украиной высказал мнение, что именно российская сторона находится в более сильной переговорной позиции.

При этом на вопрос, может ли он дистанцироваться от Украины, американский президент ответил, что это "не совсем так".