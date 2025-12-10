СМИ: в ЕС согласовали расширение санкций против Беларуси из-за вторжения метеозондов

Послы ЕС в среду согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.

Об этом сообщил в соцсети редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы только что договорились расширить санкции против Беларуси, чтобы противодействовать вторжением воздушных шаров. (Это решение) будет официально утверждено министрами иностранных дел на следующей неделе", – сообщил он.

По словам литовских чиновников, которые на условиях анонимности пообщались с "Радио Свобода", с июня в Литву из Беларуси попало 315 воздушных шаров, а пик пришелся на октябрь, когда было зафиксировано 71 нарушение воздушного пространства.

Между октябрем и декабрем два крупнейших литовских аэропорта – в Вильнюсе и в Каунасе – были вынуждены прекращать работу 15 раз, что повлияло на более 320 рейсов и более 45 тысяч пассажиров.

В начале декабря из-за инцидента с одним воздушным шаром Вильнюсский аэропорт был закрыт почти на 12 часов.

Пока нет точных деталей, о каких санкциях идет речь.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой 1 декабря анонсировала подготовку новых санкций против Беларуси.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне систематических нарушений воздушного пространства страны белорусскими метеозондами с контрабандой заявил, что жесткие санкции – необходимый ответ на такие действия.

В октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но вновь открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.