Послы ЕС согласовали полный отказ от газа РФ до конца 2027 года

Послы Европейского Союза (COREPER I) в среду, 10 декабря, согласовали план постепенного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года.

Об этом "Европейской правде" сообщил представитель председательства Дании в Совете ЕС.

"COREPER I подтвердил соглашение по окончательному компромиссному тексту и теперь, как обычно, проинформирует об этом Европейский парламент", – отметил представитель.

Далее за решение проголосует Европейский парламент – скорее всего, голосование состоится в начале 2026 года. Затем планы утвердит Совет ЕС.

Послы достигли решения после того, как председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного согласия 3 декабря.

Согласно согласованному предложению, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды", ЕС прекратит импорт российского СПГ до 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и до 1 января 2027 года – для долгосрочных контрактов.

Относительно прекращения импорта трубопроводного газа запрет вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов. Для долгосрочных контрактов дедлайн установлен на 30 сентября 2027 года, если государства-члены будут придерживаться целей по заполнению хранилищ.

Если этого не произойдет, запрет вступит в силу на месяц позже, с 1 ноября 2027 года.

Согласованное решение также подчеркивает необходимость более тщательного контроля за импортом в случаях, когда риск обхода правил является высоким.

На прошлой неделе глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что соглашение "положит конец энергетическому шантажу Москвы и поможет лишить ее доходов, которые питают ее войну".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы ЕС полностью отказаться от ископаемого топлива из России неизбежно приведут к негативным последствиям для европейской экономики.

В ЕС заверили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после завершения войны.