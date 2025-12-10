Єврокомісія презентувала пакет для модернізації енергомереж ЄС

Єврокомісія пропонує масштабне оновлення енергетичної інфраструктури ЄС, щоб знизити рахунки споживачів та посилити енергетичну незалежність.

Про це комісія офіційно повідомила у середу, 10 грудня, пише "Європейська правда".

Європейська комісія представила пакет рішень у сфері енергетики – European Grids Package та ініціативу Energy Highways, які мають на меті модернізувати та розширити енергомережі ЄС, посилити інтеграцію чистої енергії та прискорити електрифікацію.

У Брюсселі наголошують: оновлення енергетичної інфраструктури стане ключем до зниження цін на електроенергію, а також до зміцнення енергетичної безпеки блоку на тлі відмови від російських енергоносіїв.

За словами Єврокомісії, оновлені мережі мають стати "хребтом" європейської енергосистеми, здатним ефективно передавати електроенергію між усіма державами-членами та інтегрувати дешевші відновлювані джерела.

European Grids Package передбачає радикальну зміну підходів до планування енергетичної інфраструктури, заявили в комісії. ЄК хоче прискорити дозвільні процедури для проєктів та встановити справедливіші правила розподілу витрат у транскордонних інфраструктурних проєктах.

Ініціатива 8 Energy Highways, про яку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у своєму зверненні "Про стан Союзу – 2025", стосується найнагальніших і стратегічно важливих проєктів, реалізація яких потребує додаткової політичної підтримки та швидких рішень.

ЄК обіцяє негайно пришвидшити їх впровадження завдяки посиленій політичній координації, участі європейських координаторів і тісній співпраці з державами-членами. Брюссель також закликає країни ЄС надавати цим проєктам пріоритет на національному рівні.

Законодавчі пропозиції передадуть на розгляд Європейському парламенту та Раді ЄС. Паралельно з цим комісія продовжуватиме тісно співпрацювати з державами-членами та всіма відповідними зацікавленими сторонами з метою реалізації ключових транскордонних проєктів енергетичної інфраструктури.

Як повідомлялося, посли Європейського Союзу (COREPER I) у середу, 10 грудня, погодили план поступового припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року.

В ЄС запевнили, що не повернуться до енергоносіїв з РФ навіть після завершення війни в Україні.