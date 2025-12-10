Еврокомиссия представила пакет для модернизации энергосетей ЕС

Еврокомиссия предлагает масштабное обновление энергетической инфраструктуры ЕС, чтобы снизить счета потребителей и усилить энергетическую независимость.

Об этом комиссия официально сообщила в среду, 10 декабря, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия представила пакет решений в сфере энергетики – European Grids Package и инициативу Energy Highways, которые имеют целью модернизировать и расширить энергосети ЕС, усилить интеграцию чистой энергии и ускорить электрификацию.

В Брюсселе отмечают: обновление энергетической инфраструктуры станет ключом к снижению цен на электроэнергию, а также к укреплению энергетической безопасности блока на фоне отказа от российских энергоносителей.

По словам Еврокомиссии, обновленные сети должны стать "хребтом" европейской энергосистемы, способным эффективно передавать электроэнергию между всеми государствами-членами и интегрировать более дешевые возобновляемые источники.

European Grids Package предусматривает радикальное изменение подходов к планированию энергетической инфраструктуры, заявили в комиссии. ЕК хочет ускорить разрешительные процедуры для проектов и установить справедливые правила распределения расходов в трансграничных инфраструктурных проектах.

Инициатива 8 Energy Highways, о которой президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в своем обращении "О состоянии Союза – 2025", касается самых неотложных и стратегически важных проектов, реализация которых требует дополнительной политической поддержки и быстрых решений.

ЕК обещает немедленно ускорить их внедрение благодаря усиленной политической координации, участию европейских координаторов и тесному сотрудничеству с государствами-членами. Брюссель также призывает страны ЕС предоставлять этим проектам приоритет на национальном уровне.

Законодательные предложения передадут на рассмотрение Европейскому парламенту и Совету ЕС. Параллельно с этим комиссия будет продолжать тесно сотрудничать с государствами-членами и всеми соответствующими заинтересованными сторонами с целью реализации ключевых трансграничных проектов энергетической инфраструктуры.

Как сообщалось, послы Европейского Союза (COREPER I) в среду, 10 декабря, согласовали план постепенного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года.

В ЕС заверили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после завершения войны в Украине.