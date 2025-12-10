Axios: Україна передала США відповідь на "мирний план"

Україна в середу передала американській стороні свою відповідь щодо "мирного плану", над яким адміністрація Дональда Трампа працювала в останні тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на X написав кореспондент Axios Барак Равід.

"Україна в середу надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США, повідомили мені українські та американські посадовці", – написав він.

Журналіст Axios не навів деталей щодо змісту української відповіді та реакції американської сторони.

Агентство Bloomberg також повідомило, що українська сторона передала США відповідь на "мирний план", без подальших уточнень.

Президент Володимир Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

За даними FT, Дональд Трамп хоче укладення мирної угоди між Україною і Росією "до Різдва".