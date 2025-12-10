Axios: Украина передала США ответ на "мирный план"

Украина в среду передала американской стороне свой ответ по "мирному плану", над которым администрация Дональда Трампа работала в последние недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на X написал корреспондент Axios Барак Равид.

"Украина в среду предоставила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, сообщили мне украинские и американские чиновники", – написал он.

Журналист Axios не привел подробностей о содержании украинского ответа и реакции американской стороны.

Агентство Bloomberg также сообщило, что украинская сторона передала США ответ на "мирный план", без дальнейших уточнений.

Президент Владимир Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".

По данным FT, Дональд Трамп хочет заключения мирного соглашения между Украиной и Россией "до Рождества".