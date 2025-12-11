Литва вкотре висловила протест Білорусі на тлі гібридних атак

Литва висловила офіційний протест Білорусі щодо постійних гібридних атак та захопленням майна, що належить громадянам і компаніям Європейського Союзу.

Про це повідомило в середу, 10 грудня, Міністерство закордонних справ Литви, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Тимчасового повіреного у справах Білорусі викликали до МЗС Литви. Він отримав ноту протесту з вимогою, щоб Мінськ здійснював ефективний контроль над своїм повітряним простором і повернув "незаконно затримане".

Литва звинувачує білоруський уряд у тому, що на її територію продовжують надлітати повітряні кулі з контрабандними сигаретами, які систематично порушують роботу цивільної авіації.

Після того, як Литва тимчасово закрила кордон з Білоруссю у відповідь, Мінськ зупинив усі литовські вантажні автомобілі, які перебували на території Білорусі. Вантажівки залишаються заблокованими в країні, а Мінськ вимагає проведення переговорів на рівні міністерств закордонних справ для вирішення цього питання.

Литва висловила жаль, що Білорусь відмовилася від можливості обговорити ці питання на технічному рівні, попри неодноразові сигнали про готовність з боку Вільнюса як публічно, так і через дипломатичні канали.

За даними міністерства, Литва була готова провести такі переговори 4 грудня в кулуарах Ради міністрів ОБСЄ у Відні, після пропозиції Фінляндії виступити посередником.

"На жаль, білоруська сторона відхилила це запрошення, заявивши, що її не влаштовує дипломатичний рівень, запропонований Литвою – Міністерство закордонних справ Литви призначило спеціального посланника з прикордонних питань у ранзі посла з особливих доручень для вирішення цього питання", – додали у МЗС Литви.

Зазначимо, на початку грудня литовське Міністерство закордонних справ викликало тимчасово повіреного у справах Білорусі та вручило йому ноту протеста на тлі систематичних гібридних атак. Також країна висловлювала протест й наприкінці листопада.

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни.

А на засіданні Державної ради оборони (ДРО), яке відбудеться в середині грудня, обговорять які білоруські активи, що знаходяться в Литві, можуть бути заморожені або конфісковані.

Писали, що 10 грудня посли ЄС погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.