Литва в очередной раз выразила протест Беларуси на фоне гибридных атак

Литва выразила официальный протест Беларуси в связи с постоянными гибридными атаками и захватом имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Европейского Союза.

Об этом сообщило в среду, 10 декабря, Министерство иностранных дел Литвы, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Временный поверенный в делах Беларуси был вызван в МИД Литвы. Он получил ноту протеста с требованием, чтобы Минск осуществлял эффективный контроль над своим воздушным пространством и вернул "незаконно задержанное".

Литва обвиняет белорусское правительство в том, что на ее территорию продолжают прилетать воздушные шары с контрабандными сигаретами, которые систематически нарушают работу гражданской авиации.

После того, как Литва временно закрыла границу с Беларусью в ответ, Минск остановил все литовские грузовые автомобили, которые находились на территории Беларуси. Грузовики остаются заблокированными в стране, а Минск требует проведения переговоров на уровне министерств иностранных дел для решения этого вопроса.

Литва выразила сожаление, что Беларусь отказалась от возможности обсудить эти вопросы на техническом уровне, несмотря на неоднократные сигналы о готовности со стороны Вильнюса как публично, так и через дипломатические каналы.

По данным министерства, Литва была готова провести такие переговоры 4 декабря в кулуарах Совета министров ОБСЕ в Вене, после предложения Финляндии выступить посредником.

"К сожалению, белорусская сторона отклонила это приглашение, заявив, что ее не устраивает дипломатический уровень, предложенный Литвой – Министерство иностранных дел Литвы назначило специального посланника по пограничным вопросам в ранге посла по особым поручениям для решения этого вопроса", – добавили в МИД Литвы.

Отметим, в начале декабря литовское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило ему ноту протеста на фоне систематических гибридных атак. Также страна выражала протест и в конце ноября.

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны.

А на заседании Государственного совета обороны (ГСО), которое состоится в середине декабря, обсудят, какие белорусские активы, находящиеся в Литве, могут быть заморожены или конфискованы.

Писали, что 10 декабря послы ЕС согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.