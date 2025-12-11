Данія виплатить компенсацію гренландським жінкам за примусовий контроль народжуваності

Данія досягла угоди про компенсацію тисячам жінок корінного народу у Гренландії за випадки примусової контрацепції, що здійснювалася органами охорони здоров'я протягом десятиліть, починаючи з 1960-х років.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Міністерство охорони здоров'я Данії заявило, що жінки, яким без їхнього відома або згоди застосовували контрацепцію в період з 1960 по 1991 рік, можуть подати заявку на індивідуальну виплату в розмірі 300 тисяч данських крон (близько $46 тисяч) починаючи з квітня наступного року.

За оцінками, право на компенсацію можуть мати 4,5 тисяч жінок. Жінки можуть подати заявку на компенсацію до червня 2028 року.

Інуїтам, багато з яких на той час були підлітками, встановлювали внутрішньоматкові контрацептивні пристрої, відомі спіралі, або робили гормональні ін'єкції для контролю за народжуваністю – без їхнього відома та згоди.

"Справа про внутрішньоматкові спіралі – це темна сторінка в нашій спільній історії. Вона мала серйозні наслідки для гренландських жінок, які зазнали як фізичної, так і психологічної шкоди. На жаль, ми не можемо позбавити жінок від болю, але компенсація допомагає визнати і вибачитися за те, що вони пережили", – заявила міністерка охорони здоров'я Софі Лоде.

Нагадаємо, у березні 2024 року група жінок корінного народу Гренландії подала до суду на Данію за примусову контрацепцію у 1960-70-х роках та вимагає загальної компенсації у розмірі майже 43 млн крон ($6,3 млн).

У серпні 2025 року Данія публічно вибачилася перед гренландськими жінками, які стали жертвами тривалої кампанії з примусового контролю народжуваності.