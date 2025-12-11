Дания выплатит компенсацию гренландским женщинам за принудительный контроль рождаемости

Дания достигла соглашения о компенсации тысячам женщин коренного народа в Гренландии за случаи принудительной контрацепции, осуществлявшейся органами здравоохранения на протяжении десятилетий, начиная с 1960-х годов.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Министерство здравоохранения Дании заявило, что женщины, которым без их ведома или согласия применяли контрацепцию в период с 1960 по 1991 год, могут подать заявку на индивидуальную выплату в размере 300 тысяч датских крон (около $46 тысяч) начиная с апреля следующего года.

По оценкам, право на компенсацию могут иметь 4,5 тысячи женщин. Женщины могут подать заявку на компенсацию до июня 2028 года.

Инуитам, многие из которых в то время были подростками, устанавливали внутриматочные контрацептивные устройства, известные как спирали, или делали гормональные инъекции для контроля рождаемости – без их ведома и согласия.

"Дело о внутриматочных спиралях – это темная страница в нашей общей истории. Она имела серьезные последствия для гренландских женщин, которые понесли как физический, так и психологический ущерб. К сожалению, мы не можем избавить женщин от боли, но компенсация помогает признать и извиниться за то, что они пережили", – заявила министр здравоохранения Софи Лоде.

Напомним, в марте 2024 года группа женщин коренного народа Гренландии подала в суд на Данию за принудительную контрацепцию в 1960-70-х годах и требует общей компенсации в размере почти 43 млн крон ($6,3 млн).

В августе 2025 года Дания публично извинилась перед гренландскими женщинами, которые стали жертвами длительной кампании по принудительному контролю рождаемости.