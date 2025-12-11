СМИ: в Польше напали на испанских болельщиков перед матчем Лиги конференций

Польские СМИ узнали, что в ночь на 11 декабря неизвестные в масках напали на испанских футбольных болельщиков на трассе между Варшавой и Белостоком.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как узнал вещатель, у Острува-Мазовецкого две машины перегородили дорогу автобусу, перевозившему испанцев. Когда автобусы остановились на трассе S8, нападавшие, вооруженные молотками и телескопическими дубинками, якобы силой проникли внутрь и начали драку.

Как отмечается, нападавших было около пятидесяти, в результате инцидента пострадали десять человек – девять испанцев и один поляк.

Три человека были доставлены в больницу.

На место происшествия были вызваны полицейские подразделения, которые провели обыск территории. Правоохранители обнаружили, среди прочего, автомобиль, в котором ехали четверо человек. Внутри были шарфы и талисманы в цветах "Ягеллонии" (Белосток) и ножницы, которыми было перерезано ограждение, блокировавшее доступ к трассе S8.

Как пишет вещатель, 11 декабря в 18:45 в Белостоке состоится матч Лиги конференций. "Ягеллония" Белосток сыграет с испанской командой "Райо Вальекано".

В июне после футбольного матча во Франции задержали более 300 фанатов-участников беспорядков.

В октябре в Нидерландах перед матчем задержали 180 итальянских футбольных фанатов, опасаясь масштабных столкновений с их участием.

В начале ноября писали, что в норвежском Тронхейме полиции пришлось вмешаться с большими силами из-за массовой драки футбольных фанатов возле одного из пабов города.