У Польщі пропонують повернути обов’язкову військову службу

Голова Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценцкевич висловився за повернення до обов'язкової військової служби.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у інтерв'ю польському радіо RMF FM.

Ценцкевич зазначив, що потрібно почати "говорити про загрози безпосередньо" та готувати суспільство до них, зокрема шляхом повернення до обов’язкової військової служби.

"Ми повинні приділяти більше часу державній підготовці, створенню альтернатив захисту цивільного населення. Ми повинні будувати альтернативні місця для лікарень, для проведення операцій під час військових дій", – заявив Ценцкевич.

Рішення про призупинення обов'язкової військової служби було ухвалене у 2010 році тодішнім міністром оборони Богданом Кліхом. Це було пов'язано з професіоналізацією армії.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада у Польщі стартувала програма універсальної військової підготовки "wGotowości". В рамках вишколу наступного року планують підготувати 400 тисяч осіб.

А у березні польське Міністерство національної оборони заявило, що військова підготовка в країні в майбутньому буде доступна всім громадянам і надаватиметься у двох варіантах – базовому та розширеному.