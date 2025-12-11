В Польше предлагают вернуть обязательную военную службу

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич высказался за возвращение к обязательной военной службе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью польскому радио RMF FM.

Ценцкевич сказал, что нужно начать "говорить об угрозах непосредственно" и готовить общество к ним, в частности путем возвращения к обязательной военной службе.

"Мы должны уделять больше времени государственной подготовке, созданию альтернатив защиты гражданского населения. Мы должны строить альтернативные места для больниц, для проведения операций во время военных действий", – заявил Ценцкевич.

Решение о приостановлении обязательной военной службы было принято в 2010 году тогдашним министром обороны Богданом Клихом. Это было связано с профессионализацией армии.

Как сообщалось ранее, в конце ноября в Польше стартовала программа универсальной военной подготовки "wGotowości". В рамках подготовки в следующем году планируют подготовить 400 тысяч человек.

А в марте польское Министерство национальной обороны заявило, что военная подготовка в стране в будущем будет доступна всем гражданам и будет предоставляться в двух вариантах – базовом и расширенном.