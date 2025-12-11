Лавров: Росія готова юридично зафіксувати плани не нападати на Європу 

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що РФ не планує нападати на Європу і готова "письмово, в юридичному документі" це зафіксувати.

Про це, як пише "Європейська правда, Лавров заявив на круглому посольському столі, передає російське пропагандистське агентство ТАСС.

Лавров заявив, що Росія не має жодних агресивних планів щодо членів НАТО та країн ЄС, та заговорив про "взаємні, колективні гарантії".

"Ми не виношуємо, президент про це чітко сказав, жодних агресивних планів щодо ні членів НАТО, ні членів Євросоюзу, готові письмово, в юридичному документі зафіксувати відповідні гарантії", – сказав він.

Також російський міністр заявив, що Москва передала Сполученим Штатам свої пропозиції щодо колективних гарантій безпеки, за якими Україна має стати "позаблоковою, нейтральною і без'ядерною державою". Російський міністр вкотре пригрозив, що європейський контингент в Україні Росія вважатиме "законною військовою ціллю".

Нагадаємо, 2 грудня російський лідер Владімір Путін заявив, що якщо Європа "хоче розпочати війну з нами і почне її, ми готові до цього".

Наприкінці листопада очільник Кремля стверджував, що Росія начебто готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу.