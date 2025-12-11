Лавров: Россия готова юридически зафиксировать планы не нападать на Европу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не планирует нападать на Европу и готова "письменно, в юридическом документе" это зафиксировать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Лавров заявил на круглом посольском столе, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Лавров заявил, что Россия не имеет никаких агрессивных планов в отношении членов НАТО и стран ЕС, и заговорил о "взаимных, коллективных гарантиях".

"Мы не вынашиваем, президент об этом четко сказал, никаких агрессивных планов ни в отношении членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии", – сказал он.

Также российский министр заявил, что Москва передала Соединенным Штатам свои предложения по коллективным гарантиям безопасности, по которым Украина должна стать "внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством". Российский министр в очередной раз пригрозил, что европейский контингент в Украине Россия будет считать "законной военной целью".

Напомним, 2 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что если Европа "хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому".

В конце ноября глава Кремля утверждал, что Россия якобы готова зафиксировать, что не собирается нападать на Европу.