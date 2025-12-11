Мерц назвав розмову євролідерів з Трампом "конструктивною", попри заяви президента США

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що розмова європейських лідерів з американським президентом Дональдом Трампом була "конструктивною".

Про це він сказав у четвер, 11 грудня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

На запитання щодо коментарів Трампа щодо його нещодавніх телефонних розмов з європейськими лідерами, які начебто проходили у "жорстких тонах", Мерц применшив напруженість між двома сторонами.

Він назвав розмову "конструктивною", в якій обидві сторони продемонстрували "взаємну повагу".

Німецький канцлер зазначив, що вони провели "дуже детальну розмову", обговоривши деякі пропозиції, зосередившись на "територіальних поступках, на які Україна готова піти".

"Це питання, на яке повинні відповісти президент України і український народ", – зазначив він.

Мерц сказав, що якщо переговори просуваються так, як він очікує, то протягом вихідних відбудуться подальші розмови з американськими посадовцями, а потім "можливо, на початку наступного тижня тут, у Берліні, відбудеться зустріч", в якій можуть взяти участь США.

Але за його словами, загалом Трамп справив враження, що "він готовий йти цим шляхом разом" з Європою.

На думку канцлера Німеччини, президент США "розуміє, що європейців також потрібно вислухати".

У середу Стармер, Макрон і Мерц провели телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка стосувалась шляхів досягнення миру в Україні.

Як зазначили в пресслужбі німецького уряду за підсумками розмови, лідери погодились, що йдеться про "вирішальний момент для України та спільної безпеки в євроатлантичному просторі".

Перед тим президент Володимир Зеленський анонсував нові розмови та зустрічі з партнерами цього тижня, які можуть принести новини для завершення війни.

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".