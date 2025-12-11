Мерц назвал разговор евролидеров с Трампом "конструктивным", несмотря на заявления президента США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что разговор европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом был "конструктивным".

Об этом он сказал в четверг, 11 декабря, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

На вопрос о комментариях Трампа относительно его недавних телефонных разговоров с европейскими лидерами, которые якобы проходили в "жестких тонах", Мерц преуменьшил напряженность между двумя сторонами.

Он назвал разговор "конструктивным", в котором обе стороны продемонстрировали "взаимное уважение".

Немецкий канцлер отметил, что они провели "очень детальный разговор", обсудив некоторые предложения, сосредоточившись на "территориальных уступках, на которые Украина готова пойти".

"Это вопрос, на который должны ответить президент Украины и украинский народ", – отметил он.

Мерц сказал, что если переговоры продвигаются так, как он ожидает, то в течение выходных состоятся дальнейшие разговоры с американскими чиновниками, а затем "возможно, в начале следующей недели здесь, в Берлине, состоится встреча", в которой могут принять участие США.

Но по его словам, в целом Трамп произвел впечатление, что "он готов идти по этому пути вместе" с Европой.

По мнению канцлера Германии, президент США "понимает, что европейцев также нужно выслушать".

В среду Стармер, Макрон и Мерц провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, который касался путей достижения мира в Украине.

Как отметили в пресс-службе немецкого правительства по итогам разговора, лидеры согласились, что речь идет о "решающем моменте для Украины и общей безопасности в евроатлантическом пространстве".

Перед тем президент Владимир Зеленский анонсировал новые разговоры и встречи с партнерами на этой неделе, которые могут принести новости для завершения войны.

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".