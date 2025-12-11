Германия пригласила США присоединиться к мирным переговорам по Украине в Берлине

Германия пригласила США присоединиться к важной встрече в Берлине в начале следующей недели, посвященной возможному прекращению огня в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил канцлер Фридрих Мерц в четверг, его цитирует Politico.

Встреча, на которой, как ожидается, соберутся ключевые европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский, имеет целью согласовать позиции по мирным усилиям.

Выступая после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Мерц отметил, что США приглашены к участию, но их участие "будет сильно зависеть" от прогресса в переговорах "в течение выходных". Они включают европейское предложение по потенциальным территориальным договоренностям, которое было отправлено в Вашингтон только в среду вечером.

Приглашение поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцем, Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

Позже Трамп признал существование разногласий, сказав, что во время разговора звучали "достаточно сильные слова", что подчеркивает разногласия по поводу подхода, который поддерживают США.

Европейские лидеры спешат подтвердить свою важность в этом процессе на фоне опасений, что предложения Вашингтона склоняются в пользу России и ставят перед Украиной требования, которые президент Владимир Зеленский не сможет принять.

Мерц подчеркнул, что только Зеленский и украинская общественность могут определить, какие компромиссы возможны, добавив, что любое перемирие должно быть подкреплено надежными гарантиями, чтобы избежать очередного нападения России.

"Никакого мира не может быть без нашего участия", – сказал Мерц, утверждая, что интересы Европы в области безопасности должны быть включены в любое соглашение.

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".