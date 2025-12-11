В правительстве Польши настаивают, что президент не мог не знать о планах передачи МиГ-29 Украине

В польском правительстве настаивают, что президент Кароль Навроцкий не мог не знать о намерениях по передаче истребителей МиГ-29 Украине, несмотря на заявления главы государства и его подчиненного.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам министра-координатора специальных служб Польши Томаша Семоняка, заявления о том, что президент не знает о передаче остальных самолетов МиГ-29 Украине, является ложным, "учитывая то, что этот вопрос неоднократно обсуждался на еженедельных заседаниях комитета по вопросам безопасности с участием представителя Бюро национальной безопасности".

"Или они намеренно врут, или вообще не контактируют между собой. И то, и другое является компрометирующим", – написал Семоняк в соцсети Х.

Глава МИД Радослав Сикорский со своей стороны подчеркнул, что канцелярия президента фигурирует в рассылке протоколов заседаний, "в которых это дело уже несколько месяцев черным по белому изложено".

Ранее стало известно, что Польша обсуждает с Украиной передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

После этого глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Навроцкий не был проинформирован об этих намерениях, что, по его словам, может свидетельствовать о "злой воле и попытке в очередной раз отрезать президента от информации, важной с точки зрения польского государства".

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что не был проинформирован о намерениях по передаче истребителей МиГ-29 Украине.