Bloomberg дізналося плани Орбана на випадок поразки його партії на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у разі поразки своєї партії "Фідес" на виборах розглядає варіант переміститися на президентську посаду і спробувати змінити законодавство так, щоб розширити президентські повноваження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Bloomberg.

У зв’язку з не надто оптимістичними рейтингами у соцопитуваннях Орбан нібито починає шукати варіанти, як залишитися при владі навіть у разі поразки "Фідес" на виборах, що мають відбутися у квітні 2026 року.

Зокрема, угорський прем’єр нібито розглядає варіант переміститися на президентську посаду (яка зараз є радше церемоніальною) та змінити законодавство, суттєво посиливши президентські повноваження, розповів виданню поінформований співрозмовник на умовах анонімності.

Орбан нібито згадав про такі наміри на своїй зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі у листопаді і сказав тоді, що цей план "завжди був на столі".

10 грудня парламент Угорщини вже схвалив законопроєкт від "Фідес", що ускладнює відсторонення президента від посади у майбутньому.

У пресслужбі Орбана не відповіли на запит про коментар, проте речник Золтан Ковач згодом написав у соцмережах, що такі чутки є проявом "рутинних лівацьких фейкових новин".

Якщо навіть "Фідес" виграє квітневі вибори, Орбану все одно може бути зручно переміститись на президентську посаду і більше фокусуватись на зовнішній політиці, а уряд доручити комусь із довірених соратників, наприклад чинному міністру будівництва й транспорту Яношу Лазару.

Якщо ж "Фідес" зазнає поразки, то Орбан у ролі президента спробує завадити своєму ключовому супернику, лідеру опозиційної "Тиси" Петеру Мадяру радикально змінити політику Угорщини.

Для того щоб реалізувати цей сценарій, Орбан повинен буде діяти вже найближчим часом – доки має більшість у парламенті (який в Угорщині обирає главу держави). Це також означатиме, що теперішній президент Тамаш Шуйок повинен буде достроково залишити посаду, яку мав обіймати до 2029 року.

Нагадаємо, 11 грудня ЄС запустив процедуру, що замінить вступні переговори з Україною "в обхід Орбана".

