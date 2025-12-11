Bloomberg узнало планы Орбана в случае поражения его партии на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в случае поражения своей партии "Фидес" на выборах рассматривает вариант переместиться на президентский пост и попытаться изменить законодательство так, чтобы расширить президентские полномочия.

В связи с не слишком оптимистичными рейтингами в соцопросах Орбан якобы начинает искать варианты, как остаться у власти даже в случае поражения "Фидес" на выборах, которые должны состояться в апреле 2026 года.

В частности, венгерский премьер якобы рассматривает вариант переместиться на президентскую должность (которая сейчас является скорее церемониальной) и изменить законодательство, существенно усилив президентские полномочия, рассказал изданию информированный собеседник на условиях анонимности.

Орбан якобы упомянул о таких намерениях на своей встрече с Дональдом Трампом в Белом доме в ноябре и сказал тогда, что этот план "всегда был на столе".

10 декабря парламент Венгрии уже одобрил законопроект от "Фидес", затрудняющий отстранение президента от должности в будущем.

В пресс-службе Орбана не ответили на запрос о комментарии, однако его представитель Золтан Ковач впоследствии написал в соцсетях, что такие слухи – это проявление "обычных левацких фейковых новостей".

Если даже "Фидес" выиграет апрельские выборы, Орбану все равно может быть удобно переместиться на президентский пост и больше фокусироваться на внешней политике, а правительство поручить кому-то из доверенных соратников, например действующему министру строительства и транспорта Яношу Лазару.

Если же "Фидес" потерпит поражение, то Орбан в роли президента попытается помешать своему ключевому сопернику, лидеру оппозиционной "Тисы" Петеру Мадяру радикально изменить политику Венгрии.

Для того чтобы реализовать этот сценарий, Орбан должен будет действовать уже в ближайшее время – пока у него есть большинство в парламенте (который в Венгрии избирает главу государства). Это также означает, что нынешний президент Тамаш Шуйок должен будет досрочно покинуть пост, который должен был занимать до 2029 года.

