Мерц: не може бути ніякого "миру" ціною інтересів ЄС і НАТО та погодженого без нас

Новини — Четвер, 11 грудня 2025, 17:09 — Марія Ємець

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повторив принципову позицію щодо того, як має виглядати прийнятний підсумок перемовин стосовно припинення російсько-української війни, де ключову роль взяла на себе адміністрація Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Мерц наголосив, що мир для України, про який намагаються домовитись у триваючих перемовинах, має бути справді надійним. 

"Це потребує надійних юридичних та матеріальних гарантій. І рішення повинне враховувати безпекові інтереси Європи. Не має бути миру ціною інтересів ЄС чи НАТО, і ніякого миру, погодженого "над нашими головами", – підкреслив канцлер. 

Також Мерц повідомив, що Німеччина запросила США приєднатися до переговорів щодо України в Берліні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

Німеччина Фрідріх Мерц Мирні переговори
