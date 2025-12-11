Мерц: не може бути ніякого "миру" ціною інтересів ЄС і НАТО та погодженого без нас

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повторив принципову позицію щодо того, як має виглядати прийнятний підсумок перемовин стосовно припинення російсько-української війни, де ключову роль взяла на себе адміністрація Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Мерц наголосив, що мир для України, про який намагаються домовитись у триваючих перемовинах, має бути справді надійним.

Wir wollen einen belastbaren Waffenstillstand, der den Krieg in der Ukraine beendet. Er braucht robuste rechtliche und materielle Garantien. Und die Lösung muss europäische Sicherheitsinteressen wahren. Kein Frieden zulasten von EU oder NATO, keiner über unsere Köpfe hinweg. – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 11, 2025

"Це потребує надійних юридичних та матеріальних гарантій. І рішення повинне враховувати безпекові інтереси Європи. Не має бути миру ціною інтересів ЄС чи НАТО, і ніякого миру, погодженого "над нашими головами", – підкреслив канцлер.

Також Мерц повідомив, що Німеччина запросила США приєднатися до переговорів щодо України в Берліні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".