Мерц: не может быть никакого "мира" ценой интересов ЕС и НАТО и согласованного без нас

Канцлер Германии Фридрих Мерц повторил принципиальную позицию относительно того, как должен выглядеть приемлемый итог переговоров о прекращении российско-украинской войны, где ключевую роль взяла на себя администрация Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Мерц отметил, что мир для Украины, о котором пытаются договориться в продолжающихся переговорах, должен быть действительно надежным.

Wir wollen einen belastbaren Waffenstillstand, der den Krieg in der Ukraine beendet. Er braucht robuste rechtliche und materielle Garantien. Und die Lösung muss europäische Sicherheitsinteressen wahren. Kein Frieden zulasten von EU oder NATO, keiner über unsere Köpfe hinweg. – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 11, 2025

"Это требует надежных юридических и материальных гарантий. И решение должно учитывать интересы безопасности Европы. Не должно быть мира ценой интересов ЕС или НАТО, и никакого мира, согласованного "над нашими головами", – подчеркнул канцлер.

Также Мерц сообщил, что Германия пригласила США присоединиться к переговорам по Украине в Берлине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".