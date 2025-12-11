Укр Рус Eng

Мерц: не может быть никакого "мира" ценой интересов ЕС и НАТО и согласованного без нас

Новости — Четверг, 11 декабря 2025, 17:09 — Мария Емец

Канцлер Германии Фридрих Мерц повторил принципиальную позицию относительно того, как должен выглядеть приемлемый итог переговоров о прекращении российско-украинской войны, где ключевую роль взяла на себя администрация Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Мерц отметил, что мир для Украины, о котором пытаются договориться в продолжающихся переговорах, должен быть действительно надежным. 

"Это требует надежных юридических и материальных гарантий. И решение должно учитывать интересы безопасности Европы. Не должно быть мира ценой интересов ЕС или НАТО, и никакого мира, согласованного "над нашими головами", – подчеркнул канцлер.

Также Мерц сообщил, что Германия пригласила США присоединиться к переговорам по Украине в Берлине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".

